Fenerbahçe için Konferans Ligi, revizyon ligine döndü... Çünkü teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını, Avrupa'da görevlendiriyor.Fotomaç'ın haberine göre asıl hedefini lig şampiyonluğu olarak belirleyen ve as oyuncularını Süper Lig'de kullanan tecrübeli çalıştırıcı, yarın da son Hatayspor maçının kadrosundan 8 ismi kızağa çekecek. Ludogorets karşısına da yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak olan Fenerbahçe'de ileri uç komple değişecek.



İLERİ UÇ DEĞİŞİYOR

İsmail Kartal, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi dinlendirerek Pazar günü oynanacak Pendikspor maçına saklayacak. Bu isimlerin yerine; Ryan Kent, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını atlatan Cengiz Ünder sahaya çıkacak. Ferdi sağ kanada geçecek, Oosterwolde'nin ise sol bekte oynaması bekleniyor. Orta göbekte de Crespo- Zajc ikilisinin şans bulması bekleniyor. Kalede de İrfan Can'ın olması muhtemel.



DÜDÜK CUADRA'DA

Fenerbahçe'nin yarın Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Ludogorets'i konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Guillerme Cuadra yönetecek. 39 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise; Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Dördüncü hakem de Miguel Angel Ortiz Arias.



HAZIRLIKLAR DEVAM

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ludogorets maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, ana bölümde çift kale maç ve taktik çalışma yapıldı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi. F.Bahçe, son çalışmasını bugün yapacak.