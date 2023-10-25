Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle hem ligde hem de Avrupa'ya fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe'den kanat takviyesi! Manchester United...
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transferleri için düğmeye basıldı. Yönetim bu noktada gündemine İngiliz futbolcuyu aldı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Henüz mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi çalışmalarına da başladı.
Fenerbahçe, ocak ayında eksik gördüğü mevkileri güçlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.