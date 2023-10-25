Fenerbahçe'de Serdar Aziz ameliyat oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Aziz ameliyat oldu. Tecrübeli futbolcu Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 25.10.2023- 13:13 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 14:11
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."