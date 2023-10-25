Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, Ocak ayında yapacağı transferler için şimdiden çalışmalara başladı.
Batshuayi giderse o gelecek! Fenerbahçe'den özel transfer görüşmesi
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında Michy Batshuayi ile yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya Batshuayi ile vedalaşması durumunda eski gözdesini kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin devre arasında öncelikli hedefi iyi bir santrforu kadrosuna katmak.
Sarı-Lacivertliler, yaz transfer sezonunda transferi için uğraştığı Haji Wright için yeni bir hamle yapma kararı aldı.