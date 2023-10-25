Batshuayi giderse o gelecek! Fenerbahçe'den özel transfer görüşmesi

Batshuayi giderse o gelecek! Fenerbahçe'den özel transfer görüşmesi

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında Michy Batshuayi ile yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya Batshuayi ile vedalaşması durumunda eski gözdesini kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 06:40