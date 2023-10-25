UEFA Konferans Ligi 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ludogorets'i ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti, eski hocaları daha önce Ludogortest'te çalıştı. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak, 3 puan almak.

"SAHA DIŞIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz.

"İLK 11'E KARAR VERMEDİM"

Ludogorets'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil! her gelen top oluyor. Kaleci hataları var. 7 gol yedikleri için hafife alınacak takım değil. Rakibi ciddiye alıyoruz. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız.

"SERDAR AZİZ 5-6 HAFTA YOK"

Emre Mor idmanlara başladı. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Dominik Livakovic'te problem yok. Ludogorets maçında oynayabilir.

Sakatlık ikiye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Kas sakatlıklarını termal kamera ile tespit ediyoruz. Kas sakatlığı ile sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez. Tamam.

"KARARI TFF VERECEK"

Bunun kararını TFF verecek. 2.500 kapasiteli stadı Süper Lig çıkıyorsa, o zaman stadın, zemin hazır olması lazım. Herkes eşit şartlarda oynasın. Bizim sorunumuz değil. Pendikspor'un ve yönetimin sorunu. Mecburen gidip oynayacağız. Daha iyi imkanlarda oynamak herkes ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde aynı şartlarda oynamak isteriz.

DJIKU: BECAO İLE İYİ BİR UYUM YAKALADIK

Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Adaptasyonum kısa sürdü. Her şey iyi gidiyor, takım içerisinde çok iyi bir hava var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. Sahada iyi bir oyun ortaya koymayı istiyorum. Maç oynadıkça, birbirimizi daha iyi tanıyoruz.

Becao ile iyi bir uyum yakaladık. Uzun süreden beri beraber oynuyoruz. Sadece Becao ile uyumumdan bahsetmemek gerekiyor. Tüm savunma oyuncuları kaliteli. Herkes sahada işini yapıyor. Hocanın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Rakip hücumculara zorluk yaşatmak istiyoruz. İyi gidiyoruz.