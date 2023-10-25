FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Fred'in peşine düştü!

2023 - 2024 sezonunda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana kusursuza yakın bir performans gösteren yıldız futbolcu için Newcastle United devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 15:02