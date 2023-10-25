Geride bıraktığımız haftalarda 17 resmi çıkan Fenerbahçe, 17 galibiyet elde etti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Fred'in peşine düştü!
2023 - 2024 sezonunda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana kusursuza yakın bir performans gösteren yıldız futbolcu için Newcastle United devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Geride bıraktığımız haftalarda 17 resmi çıkan Fenerbahçe, 17 galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertlilerde bu performansın mimarı olan İsmail Kartal, yapmış olduğu rotasyonlarla dikkat çekti.
Kartal'ın özellikle her oyuncudan maksimum verim alması gözlerden kaçmadı.