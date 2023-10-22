Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı.
TRANSFER HABERİ - Avrupa'nın gözü Fenerbahçe'de! 4 yıldıza kanca
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler tribünlerde olacak. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Kadıköy'e scout ekiplerini yolladı. Temsilciler, sarı-lacivertli ekibin 4 yıldız ismini yakından takip edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi.
Sabah'ın haberine göre geçen sezondan bu yana yakın markajda olan Ferdi Kadıoğlu'na, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de eklendi.