F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasa değerini de her geçen gün artırıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Performansı mest etti! Sebastian Szymanski devlerin listesinde
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Sebastian Szymanski'yi kaparak kadrosunu güçlendirmişti. Polonyalı yıldızın sarı-lacivertlilerde gösterdiği performans mest ederken, dev kulüpleri de peşine taktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli formayla harika bir sezon başlangıcı yapan Polonyalı yıldız, bu performansını milli takıma da yansıtmış durumda…
Polonya'nın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Faroe Adaları'na konuk olduğu karşılaşmada muhteşem bir oyun ortaya koyan Sebastian, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.