Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman milli oyunculardan yoksun yapıldı. İdman, salonda yapılan core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.