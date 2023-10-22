Fenerbahçe sezona çok iyi başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Büyük umutlarla gelmişti! Şimdi ayrılık kapıda
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezona çok iyi başlayarak taraftarların beğenisi topladı. Sarı-lacivertliler bu başarıyı devam etirmek isterken İskoçya basınından flaş bir haber geldi. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla getirdiği yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli ekip çıktığı 16 maçta 16 galibiyet aldı.
Kanarya'nın bu başarısında yeni transferler büyük rol oynuyor.