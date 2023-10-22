FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Büyük umutlarla gelmişti! Şimdi ayrılık kapıda

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezona çok iyi başlayarak taraftarların beğenisi topladı. Sarı-lacivertliler bu başarıyı devam etirmek isterken İskoçya basınından flaş bir haber geldi. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla getirdiği yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 10:08