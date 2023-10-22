Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fred çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Sahada bu tecrübeyi yansıtıyor. Çok iyi bir lider. Her maç %110'unu veriyor. Takımdaki herkesin bunu yapması gerekiyor. Takım arkadaşı bir hata yaptığı zaman onu direkt ayağa kaldırıyor"

Soru: "Oosterwolde ile oynadığınız online oyununuza Fred'i de dahil edecek misiniz?"

Bright Osayi-Samuel: "Evet ama Fred bizden çok daha iyi. Hocamız da bizim oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Biraz daha az oynamam gerektiğini söyledi, ben de daha az oynuyorum. Hocamız ne derse yapmak zorundayız."