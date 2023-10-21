Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi yerine dünya yıldızı geliyor! Transferde İngiliz rakip
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, devre arasında yıldız transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip hücum bölgesine takviye için planını yaptı. Kanarya, Michy Batshuayi yerine Manchester United'dan yıldız golcü alacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.
Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.