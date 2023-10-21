Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe rekor peşinde! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. 8'de 8 yapan sarı-lacivertliler, namağlup durumda bulunan Güney ekibini ağırlayacak. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 8 maçta 8 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı.
Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.