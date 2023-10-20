Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu.
Pep soslu Fenerbahçe! İsmail Kartal sistemi böyle değiştirmiş
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısının sırrı belli oldu. Tecrübeli hoca, Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'yı mercek altına aldı ve oyun planını buna göre oluşturdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.
Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi.