Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de rota Portekiz! 6 numara çıkarması başladı
Milli arada çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevirldi. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip 6 numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Listesinin başında 2 ismi bulunduran Kanarya, rotayı Portekiz'e çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Lige flaş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler yoluna 8'de 8 yaptı.