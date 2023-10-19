İngiliz basını duyurdu! Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da şu ana kadar süre bulamadı. İngiliz basını, milli file bekçisiyle ilgili o gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 10:57