Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde İngiltere devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz basını duyurdu! Manchester United'dan Altay Bayındır kararı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da şu ana kadar süre bulamadı. İngiliz basını, milli file bekçisiyle ilgili o gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
2019-2020 sezonunda Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci son döneminde performansıyla taraftarın tepkisini almıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yapmış olduğu açıklamalarda genç kaleciye sahip çıkmıştı.