Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'ye, sürpriz bir teklif geldi. Brezilya ekibi, o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı...
Bolavip'in haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu.