Fenerbahçe'de ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan İsmail Yüksek şimdiden transfer söylentileriyle gündeme geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek'in sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Gölcükspor ve transfer...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan İsmail Yüksek, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Genç yıldıza Avrupa'dan talipler olduğu bilinirken, sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
A Milli Futbol Takımı'mızın deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ettiği maçta yıldızlaşan genç oyuncu, Montella'nın da beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertlilerde orta sahada oyunu çift yönüyle oynaması İsmail Kartal'ın beğenisini kazanırken, genç oyuncu ağızlara bir parmak bal çalmış durumda.