Kim Min Jae, Alman devi Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından kendisine gelen ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna ''Fenerbahçe'yi'' yanıtını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae'den Fenerbahçe taraftarını duygulandıracak bir söz geldi.

Bayern Münihli oyuncuların stadyumdan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna Güney Koreli oyuncu ''Fenerbahçe'yi'' diyerek cevap verdi.

Kim Min-Jae ayrıca "Onları özledim. Her zaman kalbimdeler." açıklaması yaptı.

2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Kim Min Jae, geçtiğimiz sezonun başında 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Kim Min-Jae bu sezon başında 50 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oldu.