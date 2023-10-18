Kanarya bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan transfer yasağı! O isimler satılmayacak
Ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte birçok isim, performansları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Devre arasında Avrupa devleri, Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Ancak İsmail Kartal, bazı isimlerin takımdan ayrılmayacağını kesin bir şekilde belirtti. İşte o isimler... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2023- 06:40
Durum böyle olunca, Avrupa devlerinin scoutları gözünü Fenerbahçe'nin üzerine dikti.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Bright Osayi Samuel, transferin gözde isimleri.