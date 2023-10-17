Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de hem Süper Lig'de hem de Avrupa Konferans Ligi'nde alınan başarılı sonuçların ardından keyifler yerinde. Sarı-lacivertlilerde özellikle alınan galibiyetlerin yanı sıra sergilenen futbolda tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise bu noktada 6 numara transferinin de devre arası bitmesini ve kadroyu daha da güçlendirmek istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o 2 isim... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler geride kalan 8 haftada 8 galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından ise çok kritik bir maça çıkacak.