TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de hem Süper Lig'de hem de Avrupa Konferans Ligi'nde alınan başarılı sonuçların ardından keyifler yerinde. Sarı-lacivertlilerde özellikle alınan galibiyetlerin yanı sıra sergilenen futbolda tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise bu noktada 6 numara transferinin de devre arası bitmesini ve kadroyu daha da güçlendirmek istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o 2 isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 09:47