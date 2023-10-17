Fenerbahçe sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa basınında adından çokça söz ettirdi.
TRANSFER HABERİ | İtalyan devi Fenerbahçeli 2 yıldızın peşinde!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona 16'da 16 yaparak başlayan sarı-lacivertlilerin yıldızlarının talipleri artıyor. Kanarya'nın 2 futbolcusuna İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertli takım; Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi isimleri kadrosuna kattı.
Kanarya, bu transferlerle birlikle sezona çok iyi başladı.