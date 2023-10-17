İSMAİL YÜKSEK VE FERDİ KADIOĞLU MILAN'IN RADARINDA

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun calciomercato'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu için Milan devreye girdi.