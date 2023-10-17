Fenerbahçe'den bomba hamle! Transfer için gemileri yaktı

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Ara transfer dönemi için oyuncu izlemeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kanarya, transfer için kulübüne rest çeken o yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 06:40