Fenerbahçe, sezon başında Rade Krunic için çok çaba sarf etmesine rağmen Boşnak oyuncu, Milan'la sözleşme yenileyeceği için İtalyan ekibinde kalmayı tercih etmişti.
Fenerbahçe'den bomba hamle! Transfer için gemileri yaktı
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Ara transfer dönemi için oyuncu izlemeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kanarya, transfer için kulübüne rest çeken o yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, sezon başında Rade Krunic için çok çaba sarf etmesine rağmen Boşnak oyuncu, Milan'la sözleşme yenileyeceği için İtalyan ekibinde kalmayı tercih etmişti.
Ancak 29 yaşındaki orta saha verdiği bu karardan pişman oldu.
Kırmızı-siyahlılarla yeni kontrat için görüşmelere başlayan Krunic, anlaşma sağlayamadı.