"TAKIMA EN İYİ KATKIYI KİM VERECEKSE O OYUNCULARI TERCİH EDİYORUZ"

Oyuncuların performansı hakkında konuşan İsmail Kartal, "Tadic çok kariyerli ve tecrübeli bir isim. Takımda bir abi devreye girecek derler ya, Tadic böyle bir oyuncu. Dışarıda da oturduğunuzda saatlerce konuşursunuz. Saha içinde bütün arkadaşlarını uyarıyor. Herkese bir dokunuş yapıp motive ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. İsmail Yüksek gelişti ama hala bir iki eksiği var. Bütün oyuncularla kendi analimizi yaparken istediklerimizi söylüyoruz. İsmail de iyi bir duruma geldi. Eksikleri de inşallah zaman içinde gidecek. Enerjisi yüksek, savaşçı ve gözü kara bir oyuncu. Her maçta 12 kilometrenin üzerinde koşuyor. Umut Nayir'e biraz daha az şans verdik Batshuayi'ye göre ama bu böyle gidecek demek değil. Takıma en iyi katkıyı kim verecekse o oyuncuları tercih ediyoruz. Ryan Kent disiplinli ve çalışkan bir oyuncu. Verdiğiniz göreve sadık kalan bir isim. Livakovic iyi bir kaleci. Kale içinde müthiş bir patlayıcı gücü ve refleksleri var. Şu ana kadar savunmayla uyum içinde. Milli maçta hatalı bir gol yedi ama çok iyi bir kaleci" dedi.

