Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde.
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası Fenerbahçeli yldızı isteyecekler
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başından bu yana elde edilen sonuçlar camiada moralleri yerine getirdi. Sarı-lacivertlilerde özellikle İsmail Kartal'ın yapmış olduğu rotasyonlar nokta atışı olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde tek sürpriz konu ise yıldız isme gelen teklif oldu. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Sarı-lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'den oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı.
Fenerbahçe'deki sürpriz gelişme ise Michy Batshuayi konusunda oldu.