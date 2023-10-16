İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası Fenerbahçeli yldızı isteyecekler

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başından bu yana elde edilen sonuçlar camiada moralleri yerine getirdi. Sarı-lacivertlilerde özellikle İsmail Kartal'ın yapmış olduğu rotasyonlar nokta atışı olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde tek sürpriz konu ise yıldız isme gelen teklif oldu. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 06:40