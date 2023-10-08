Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde 7'de 7 yapan sarı-lacivertliler, 8'de 8 peşinde. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.







KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ



Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy



Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

MAÇI METE KALKAVAN YÖNETİYOR

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapıyor Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.