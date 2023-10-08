K.Paşa - F.Bahçe | CANLI
F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
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"Bizim için önemli bir galibiyet" "Bizim için önemli bir galibiyet" 18:36
"Beşiktaş için bunu yapmak gerekiyordu" "Beşiktaş için bunu yapmak gerekiyordu" 18:33
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Beşiktaş 'Yılmaz'la kazandı! Beşiktaş 'Yılmaz'la kazandı! 17:54
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! 17:43
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı 17:22
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F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak! F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak! 17:14
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