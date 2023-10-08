KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
MAÇI METE KALKAVAN YÖNETİYOR
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapıyor Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.