Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 3. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk) hakem üçlüsü yönetti.

Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 83-69 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında 19 Ekim Perşembe günü 20.45'te Asvel!i yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 27-9 PANATHINAIKOS

2. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 43-28 PANATHINAIKOS

3. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 67-45 PANATHINAIKOS

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 83-69 PANATHINAIKOS