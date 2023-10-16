Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in veliahtıydı! Real Madrid bu sefer onun için geliyor
Milli arada çalışmalarını sürdüren lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşadı. Real Madrid ve Brighton, Arda Güler'in veliahtı için gelecek. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip milli arada çalışmalarına devam ediyor.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 16 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler tüm maçlarını kazanmayı başardı.