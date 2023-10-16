Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birisi 6 numaraya yapılacak takviyeydi.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! 60 milyon Euro'luk liste
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, ocak ayı transfer harekatına başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında 6 numara için birçok oyuncu ile görüşmüştü. Kanarya, geciken transferini tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'de 6 numara için 60 milyon Euro değerinde liste hazırlandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birisi 6 numaraya yapılacak takviyeydi.
Ancak bu bölgeye transfer yapılmadı.
Bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal da 6 numarada İsmail Yüksek'e şans verdi.