TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! 60 milyon Euro'luk liste

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, ocak ayı transfer harekatına başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında 6 numara için birçok oyuncu ile görüşmüştü. Kanarya, geciken transferini tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'de 6 numara için 60 milyon Euro değerinde liste hazırlandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 06:40