Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devlerini peşine taktı! Yıldız isme 5 talip birden
Transfer döneminde adından söz ettiren ve sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe'de, yıldız isimler de Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızının her geçen gün talipleri artarken, 5 takımın istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler gerek ligde gerek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Kanarya'da bu başarıda bazı isimler gösterdiği performansla ön plana çıktı.