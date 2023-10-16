FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devlerini peşine taktı! Yıldız isme 5 talip birden

Transfer döneminde adından söz ettiren ve sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe'de, yıldız isimler de Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızının her geçen gün talipleri artarken, 5 takımın istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 06:40