Transfer döneminde adından söz ettiren ve sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe'de, yıldız isimler de Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızının her geçen gün talipleri artarken, 5 takımın istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)