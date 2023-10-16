Fenerbahçe'de transfer endişesi! Bedelsiz olarak ayrılabilir

Bu sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da o futbolcunun bedelsiz olarak başka bir takıma imza atabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)