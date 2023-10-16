Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer endişesi! Bedelsiz olarak ayrılabilir
Bu sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da o futbolcunun bedelsiz olarak başka bir takıma imza atabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezona harika bir giriş yapan Kanarya, ligde ve Avrupa'da önüne çıkan her rakibi devirmeyi başardı.
İsmail Kartal ile iyi bir grafik yakalayan sarı lacivertliler, bir yandan da devre arası transfer operasyonuna odaklandı.