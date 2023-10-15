Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için sıraya girdiler! 7-8 takım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Sebastian Szymanski, performansıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli formayla 8 gol ve 4 asistlik bir performans gösteren Polonyalı yıldız, milli takımda da etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Szymanski'nin talipleri her geçen gün artarken, 7-8 Avrupa kulübünün Faroe Adaları - Polonya maçını takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Kanarya, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.