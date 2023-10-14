Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kısa zamanda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gelişmesi! O rakam gözden çıkarıldı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye 9.75 milyon euro karşılığında katılan Sebastian Szymanski beklenen katkıyı sağladı. Polonyalı yıldız, performansı ile Avrupa'da en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başardı. Hücumdaki üretkenliğiyle birçok maçta kilidi çözen Szymanski, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gündeminde bulunan Sebastian Szymanski hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Hücumdaki yetenekleriyle dikkat çeken Szymanski, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.