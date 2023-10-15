2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş İsmail Yüksek açıklaması!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin ve milli takımın yıldızı İsmail Yüksek hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca son dönemde yükselişe geçen eski öğrencisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
O dönemde milli orta sahanın başka bir takıma tekrardan kiralanma ihtimali konuşulurken bile Portekizli teknik adam idman performanslarına bakarak talebesine güvendi.
Tecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi.