SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldız ismine Ada kancası!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de hem Süper Lig'de hem de Avrupa sergilenen futbol ve alınan sonuçlar camiada büyük mutluluk yaşattı. Sarı-lacivertlilerde bu sonuçların ardından bazı isimlerin performansları da öne çıktı. İşte İngiliz ekibinin peşine düştüğü o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 06:40