Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de dikkatini yavaş yavaş çekmeye başladı.
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Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de dikkatini yavaş yavaş çekmeye başladı.
Bir süredir Osayi Samuel'i yakından takip eden İngiliz kulübü Crystal Palace'ın Sarı-Lacivertli kulübe ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 2021 yılının ocak ayında İsgiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadrosuna kattığı Osayi için 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.