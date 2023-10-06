Ligde ve Avrupa'da fırtına estiren Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 5 rakip birden
Transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da ve Süper Lig'de muhteşem bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği yıldız isimde ise 5 rakip birden çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; İlk hedef ise; yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Arsenal'in İtalyan yıldızı Jorginho...
Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncu için temasları kursa da işi hiç kolay değil...