Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 5 rakip birden

Transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da ve Süper Lig'de muhteşem bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği yıldız isimde ise 5 rakip birden çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 06:40