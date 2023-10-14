Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
GÖZLER ARA TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.