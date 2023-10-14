Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 06:40