Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! Dünya yıldızı liste başı
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yaptığı transferlerin meyvesini alan sarı-lacivertli ekip devre arasında takviye yapmak için çalışmalara başladı. Kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine o bölgeye yıldız transferi yapmayı planlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip bu sezon Avrupa ve liged çıktığı 16 karşılaşmadan da galip ayrılan taraf oldu.
Olşan bu kusursuz performans ise yaz transfer döneminde yapılan transferlerle ortaya çıktı.