TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! Dünya yıldızı liste başı

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yaptığı transferlerin meyvesini alan sarı-lacivertli ekip devre arasında takviye yapmak için çalışmalara başladı. Kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine o bölgeye yıldız transferi yapmayı planlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 10:58