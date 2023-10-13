Galatasaray'ın rakibinden Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan o takım kancayı taktı. İşte teklif edilen rakam ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 06:40