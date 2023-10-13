Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.
Galatasaray'ın rakibinden Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası!
Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan o takım kancayı taktı. İşte teklif edilen rakam ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Kanarya'da bu başarının en büyük pay sahipleri arasında Sebastian Szymanski yer alıyor.