A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik bir sonuç aldı.
Hırvat basınından Livakovic'e sert eleştiri! "Dikkatsizliği pahalıya mal oldu"
Son dakika spor haberi: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan'a konuk oldu. Zorlu mücadeleyi milliler, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj sağladı. Hırvatistan'ın file bekçisi Dominik Livakovic, yediği goldeki zamanlama hatasıyla eleştiri topladı. Hırvat basını, Livakovic'e tepki gösterdi. İşte detaylar...
Karşılaşmayı değerlendiren Hırvat basını, kaleci Livakovic'e tepki gösterdi.
İşte detaylar...
Index internet sitesinde gol pozisyonunun görseline yer verilen haber, 'Livakovic'in Türkiye'ye galibiyeti getiren inanılmaz hatasına bakın' başlığıyla yayınlandı.