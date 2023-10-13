Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenebahçe'de bazı isimlerin performansı dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında gelen İsmail Yüksek istatistikleriyle ligin zirvesinde yer alıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in ilk 8 haftasında maç başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren orta saha oyuncusu F.Bahçe'den İsmail Yüksek oldu. Fotomaç'ın derlediği haberde tecrübeli oyuncu, maç başına 8.43 ile ilk sırada yer alırken, ikinci basamakta 8.38 ile Amir yer aldı. G.Saray'dan Torreira ise 7.86'yla üçüncü.