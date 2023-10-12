Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'yi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin kardeşinden haber geldi! İsrail'deydi...
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'yi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli futbolcunun kardeşi Aaron Leya Iseka, İsrail Ligi takımlarından Hapoel Hadera'da forma giyiyordu. İsrail'deki olayların arasında kalan Iseka'nın son durumu hakkında haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Belçikalı golcünün kardeşi Aaron Leya Iseka, İsrail Ligi takımlarından Hapoel Hadera'da forma giyiyordu.
Batshuayi'nin kardeşi Leya Iseka, bu yaz İngiliz kulübü Barnsley'den Hapoel Hadera'ya kiralanmıştı.