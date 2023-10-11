Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dün 30 Eylül-11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı.
Kulüpler dünya sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 30 Eylül - 11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler sıralamasını açıkladı. Açıklanan listede o Süper Lig devi ilk 20'ye girmeyi başardı. İşte yayınlanan listede Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un durumu...
Zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer aldı.
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Ada temsilcisini, İspanyol devi Real Madrid 291 puanla izledi.