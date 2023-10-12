TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir rüya sona eriyor! Takımı ile yeni sözleşme...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir rüya sona eriyor! Takımı ile yeni sözleşme...

Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de rakip tanımıyor. Milli araya 16'da 16 yaparak giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için devre arasında takviye yapacak. Ancak Kanarya, uzun zamandır ilgilendiği yıldız isimden kötü haber aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)