Milli araya girilirken Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir rüya sona eriyor! Takımı ile yeni sözleşme...
Sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de rakip tanımıyor. Milli araya 16'da 16 yaparak giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için devre arasında takviye yapacak. Ancak Kanarya, uzun zamandır ilgilendiği yıldız isimden kötü haber aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 maçı da kazandı.
Kanarya'nın bu performansı ise yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte oluştu.