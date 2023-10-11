Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı lacivertlilerde ocak ayında takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda Kanarya'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Yönetim, o yıldızın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer çalışmalarına çevrildi.
Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.