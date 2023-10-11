TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı lacivertlilerde ocak ayında takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda Kanarya'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Yönetim, o yıldızın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 11:33