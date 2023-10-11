Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında...

Sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde çıktığı 16 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerin meyvesini almış durumda. Ancak yönetim işini şansa bırakmak istemiyor. Kurmaylar devre arasında transfer yapmakta kararlı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 09:52