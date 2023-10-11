Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında...
Sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde çıktığı 16 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerin meyvesini almış durumda. Ancak yönetim işini şansa bırakmak istemiyor. Kurmaylar devre arasında transfer yapmakta kararlı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.