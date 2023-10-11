Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! İşte o yıldız
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında kadrolarını güçlendirmek isteyen 3 büyükler, sürpriz bir isim için harekete geçti. Süper Lig'in devlerinin, son dönemlerin en iyi genç 10 numarası olarak gösterilen o futbolcuya talip oldukları öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Ligde büyük bir yarış içinde olan 3 ekip, milli takım arasında gözünü transfere çevirdi.
Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, şimdiden arayışlara başladı.