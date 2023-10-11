TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! İşte o yıldız

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! İşte o yıldız

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında kadrolarını güçlendirmek isteyen 3 büyükler, sürpriz bir isim için harekete geçti. Süper Lig'in devlerinin, son dönemlerin en iyi genç 10 numarası olarak gösterilen o futbolcuya talip oldukları öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023- 14:42