Fenerbahçe bu sezon UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı
Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde milli takıma giden o isim sakatlık geçirdi. Kanarya'nın o yıldızının milli takım kadrosundan da çıkarıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Çıktığı 16 maçıda kazanan sarı lacivertliler oynadığı futbolla büyük beğeni topladı.
İsmail Kartal ile yeni transferlerin yakaladığı uyum skorlara yansımaya devam ediyor.