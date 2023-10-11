Fenerbahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı

Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde milli takıma giden o isim sakatlık geçirdi. Kanarya'nın o yıldızının milli takım kadrosundan da çıkarıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023- 15:41