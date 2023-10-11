Bu sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'deki ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ömer Faruk Beyaz açıkladı! "Fenerbahçe'den ayrılma sebebim..."
Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Ömer Faruk Beyaz önemli açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılık süreci hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...
beINSports'un sorularını yanıtlayan genç futbolcu, Fenerbahçe'de altyapıdan A takıma çıkışını ve Comolli ile aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılma nedenini de ilk kez anlattı.
"ALMANYA'DAN TEKLİF GELMİŞTİ"
Ben daha önce konuşabilirdim ama futbolda sahada güçlü oluyorsunuz. Sahada güçlü olduğunuzda saha dışında daha rahat konuşabiliyorsunuz. Şu an hala kendimi çok iyi hissetmiyorum ama yaklaşıyor. Bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali dünyanın en iyi takıma gelse de engelleyemez.